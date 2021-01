PCR-Tests nach neuerlichem Corona-Ausbruch in Skigebiet

Wieder Corona-Alarm in einem Skigebiet, diesmal in Hochfügen im Zillertal. Dort geht offenbar die südafrikanische Variante des Virus um. Die Geschäftsleitung der Bergbahnen sagt, sie habe trotz mehrerer Infektionen keinen Anlass gesehen, den Betrieb einzustellen. Nun gibt es flächendeckende PCR-Tests in der Region.

Große Aufregung hab es um 152 angehende Skilehrer, die wochenlang in einer Jugendherberge in Flachau wohnten - mit dem Ergebnis eines großen Coronaclusters. Zuvor hatten 17 ausländische Skilehrer in Jochberg in Tirol Covid-19 eingeschleppt. Nun wurde bekannt, dass auch unter den Mitarbeitern der Bergbahnen Hochfügen bereits seit längerem das Virus grassierte. Geschlossen wurde der Betrieb deshalb aber nicht. Dort war bei Mitarbeitern die südafrikanische Variante nachgewiesen worden. Insgesamt seien von 9. November bis 16. Jänner 16 Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden - zwei davon im Zeitraum von 8. bis 11. Jänner, also jenem Zeitraum, mit dem das Aufkommen der Variante datiert wurden. Bei 13 der 16 Mitarbeiter wurde laut Bergbahnen eine Infektion über Antigentests im Zuge der laufenden Testungen im Unternehmen festgestellt und dann eine PCR-Testung veranlasst. Die drei weiteren Mitarbeiter begaben sich aufgrund von Symptomen direkt zum PCR-Test. Ein Mitarbeiter befand sich noch in Quarantäne.

Das Skigebiet wurde inzwischen vorsorglich geschlossen. Alle Mitarbeiter wurden am Samstag erneut getestet. Alle Tests fielen negativ aus.

"Wir testen unsere Mitarbeiter regelmäßig. Nach Bekanntwerden haben wir sofort eine neue Testung für alle Mitarbeiter veranlasst, um Klarheit zu haben", sagt Geschäftsführer Helmuth Grünbacher im Gespräch mit der Tiroler Tagezeitung (TT). Aufgrund der ständigen Testungen habe man es nicht für erforderlich gehalten, den Seilbahnbetrieb einzustellen. Beobachtet werde das Krankenhaus Schwaz als mögliche Ansteckungsquelle, so die TT. Von dort aus könnte sich nämlich das Infektionsgeschehen mit der südafrikanischen Virusvariante nach Fügenberg (Hochfügener Bergbahnen) weiterverbreitet haben. Der Fall in Innsbruck weist einen Zusammenhang mit Fügenberg auf, jener in Innsbruck-Land mit dem Schwazer Krankenhaus.

Nach diesen Ereignissen haben am Sonntag im Bezirk Schwaz die vom Land angekündigten, kostenlosen PCR-Testungen begonnen. Dafür wurden drei Screeningstraßen eingerichtet, in denen sich die Bevölkerung testen lassen kann. Eine befand sich in Stans und zwei im Zillertal - in Mayrhofen und Fügen.

Das Land hatte an alle Personen, die im Bezirk Schwaz wohnhaft sind oder sich dort etwa arbeitsbedingt vermehrt aufhalten, appelliert, sich als Vorsorgemaßnahme testen zu lassen. So könne man allfällige Coronavirus-Infektionen schnellstmöglich aufspüren und die Verbreitung des Virus unterbinden. In dem Unterländer Bezirk leben rund 84.000 Menschen. Kürzlich nach britischen Mutationsfällen durchgeführte Testungen im Bezirk Kitzbühel hatten jedoch nur einen geringen Zulauf.

Nun kämpft Tirol also auch mit der südafrikanischen Coronavirus-Variation: Konkret lag diese bei sieben positiven PCR-Proben vor - fünf davon betreffen den Bezirk Schwaz, mit Bezug zu einem Cluster in Hochfügen im Zillertal. Entsprechende Bestätigungen der AGES lagen bereits Samstagnachmittag vor. Am Abend wurden zwei weitere bestätigte Fälle bekannt - einer in Innsbruck und einer im Bezirk Innsbruck-Land. Auch diese weisen Verbindungen zum Bezirk Schwaz auf, hieß es.

Wie die bei dem Cluster in Jochberg festgestellte britische Variante dürfte die südafrikanische ebenfalls ansteckender sein als das "normale" Coronavirus. Noch keine Anhaltspunkte gibt es darüber, wie die Variante nach Tirol gelangt sein könnte. Die Kontaktnachverfolgung läuft jedenfalls auf Hochtouren.

Quelle: SN