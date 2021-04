Pendler aus Salzburg beunruhigt: Braunau ist dunkelrote Zone

Im Bezirk Braunau treten ab Ostermontag Ausreisekontrollen in Kraft. Der rasante Anstieg an Coronainfizierten beunruhigt viele Salzburger Pendler. Auch Bayern ist stark betroffen.

Im Bezirk Braunau herrscht Alarmstimmung. Die Zahl der Corona-Infizierten ist in den vergangenen Tagen so rasant angestiegen, dass es bereits am Ostermontag zu Ausreisekontrollen kommen wird. Diese sind vorerst bis 11. April angesetzt. Die Sieben-Tage-Inzidenz überschreitet seit Mittwoch täglich die kritische Marke von 400 und lag am Freitag bei 415 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche.

Braunaus Bezirkshauptmann Gerald Kronberger hat seit Tagen entsprechende Konzepte ausgearbeitet. Die Polizei wird gemeinsam mit dem Bundesheer mobile Schwerpunktkontrollen an den Ausfahrtsstraßen durchführen. 14 Standorte für Kontrollpunkte an den wichtigsten Verkehrsverbindungen sind fix. Auch Fahrgäste der Salzburger Lokalbahn müssen mit Kontrollen rechnen. Lückenlose Kontrollen sind wegen der Größe des Bezirks gar nicht möglich.

Besonders betroffen sind der Flachgau und die Stadt Salzburg, da viele Arbeitnehmer ein- und auspendeln. Aber auch von und nach Bayern sei mit "Unwägbarkeiten" zu rechnen, ist zu hören. Vor allem im Süden Braunaus fahren viele Menschen Richtung Salzburg. Als neuralgische Strecken für den Berufsverkehr gelten die Bundesstraßen 147 (Braunauer Straße) und 156 (Lamprechtshausener Straße). Braunau hat gut 100.000 Einwohner und rund 47.000 Beschäftigte.

Stefan Seilinger, stellvertretender Leiter des Arbeitsmarktservice Braunau, schätzt, dass rund 5000 Pendler aus Salzburg und Bayern in den Grenzbezirk zur Arbeit fahren und ungefähr gleich viele auspendeln. "Das Blatt hat sich gewendet. Braunau ist ein prosperierender Bezirk und als Beschäftigungsort unheimlich attraktiv geworden. Wer Arbeit sucht, wird im Bezirk fündig", betont Seilinger.

Vor allem Industriebetriebe wie der Motorradhersteller KTM in Mattighofen, der Aluminiumanbieter AMAG in Ranshofen oder die auf Industrieautomatisierung spezialisierte Firma Bernecker + Rainer in Eggelsberg. Umgekehrt fahren viele Bewohner Braunaus, die im Einzelhandel tätig sind, in den Europark nach Salzburg. "Deutsche Arbeitnehmer drängen massiv Richtung Braunau. Vor allem KTM und AMAG bilden für Deutsche immer attraktivere Arbeitgeber", erzählt Seilinger. Wiederum an die 5000 Bewohner des Bezirks Braunau pendeln ins Chemiedreieck nach Burghausen. Der Grenzverkehr zwischen Bayern und dem Innviertel beziehungsweise Salzburg war seit Anfang März wegen rigoroser Kontrollen seitens Deutschland ohnehin bereits stark beeinträchtigt. Für Pendler aus Bayern ändert sich mit Ausreisekontrollen kaum etwas. Sie müssen wie bisher einen Antigen-Test mitführen, der nicht älter als zwei Tage sein darf; oder einen PCR-Test, der maximal 72 Stunden alt ist.

"Natürlich ist auch Salzburg stark betroffen, das ist als ein Wirtschaftsraum zu sehen. Wir reden von tausenden Pendlern in beide Richtungen", sagt Klaus Berer, Bezirksstellenleiter der Wirtschaftskammer Braunau. "Es ist für Betriebe im Grenzbereich eine große Erschwernis. Die Akzeptanz steht und fällt mit dem Testangebot", so Berer. Neben zehn bestehenden Teststationen im Bezirk und Testangeboten in fünf Apotheken sollen ab kommender Woche zusätzlich zwei mobile Testbusse im ganzen Bezirk eingesetzt werden.

Wie Wiener Neustadt die Wende schaffte

Anfang März galt Wiener Neustadt als der Corona-Hotspot Österreichs. Die 7-Tages-Inzidenz lag weit jenseits von 400. Als Konsequenz wurden die Testkapazitäten dramatisch erhöht und Ausreisekontrollen verhängt. Der Aufwand scheint sich gelohnt zu haben, die Maßnahmen zeigten Wirkung: Die Inzidenz lag am Freitag bei 292,4.



Seit Beginn der Verschärfungen am 13. März wurden mehr als 33.000 Autos und 53.000 Personen bei der Ausreise kontrolliert. Dabei gab es 805 Zurückweisungen und 14 Anzeigen. Von mehr als 181.000 Corona-Tests waren 276 positiv. Am 16. März öffnete in der Arena Nova eine Impfstraße. Dort wurden seither knapp 3000 Menschen immunisiert.



Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) zeigte sich beeindruckt: "Das, was uns in den letzten Wochen in Wiener Neustadt gelungen ist, macht uns so schnell niemand nach." Die Anzahl der täglichen Tests stiegen von rund 2000 auf bis zu 15.000. Und das sieben Tage pro Woche, jeweils von 7.00 bis 20.00 Uhr. Die logistische Herausforderung sei gewaltig gewesen. Worauf der Rückgang der Zahlen basiert, ist aber weiterhin ein Rätsel: "Wir wussten nicht, warum sie gestiegen sind. Und wir wissen auch nicht genau, warum sie jetzt gefallen sind", sagte Rathaussprecher Matthias Zauner.