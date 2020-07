Pensionist im Burgenland schwer verletzt - Überfall vermutet

In Unterfrauenhaid (Bezirk Oberpullendorf) ist am Samstagabend ein Pensionist schwer verletzt in seinem Wohnhaus aufgefunden worden. Der Mann dürfte Opfer eines Raubüberfalls geworden sein, bestätigte die Polizei am Dienstag Medienberichte. Die Ermittlungen seien derzeit noch im Gange, auch andere Straftaten seien nicht ausgeschlossen, teilte die Staatsanwaltschaft Eisenstadt mit.

SN/APA/BARBARA GINDL Die Polizei konnte den Mann noch nicht einvernehmen