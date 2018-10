Pensionist in Kärnten bei Traktor-Unfall tödlich verletzt

Tödliche Verletzungen hat am Donnerstagnachmittag ein 66-jähriger Pensionist bei einem Traktorunfall in der Gemeinde Dellach im Bezirk Spittal an der Drau erlitten. Der Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau kam aus bisher unbekannter Ursache auf einem Schotterweg mit seinem Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab und stürzte laut Polizei sich überschlagend ca. zehn Meter über eine steile Böschung.

Dabei wurde der Pensionist unter dem Traktor eingeklemmt und tödlich verletzt. Der Vorfall wurde von seinem Bruder beobachtet, der die Einsatzkräfte verständigte. Quelle: APA