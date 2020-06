Pensionist in Wien-Favoriten von Bim erfasst und getötet

Ein Pensionist hat am Dienstagnachmittag in Wien-Favoriten ohne zu schauen die Geleise der Straßenbahnlinie 11 gequert. Der 80-Jährige wurde von der Tramway erfasst und starb noch an der Unfallstelle, berichteten die Blaulichtorganisationen. Der Fahrer erlitt einen schweren Schock und wurde betreut, so die Wiener Linien.

SN/APA/MA 68 Ein Toter nach Unfall mit Straßenbahn in Wien