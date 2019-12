Pensionist lag zwei Tage hilflos in Wien in seiner Wohnung

Ein 79-jähriger Pensionist ist rund zwei Tage hilflos in Wien-Liesing vor der offenen Balkontür in seiner Wohnung gelegen. Nachdem eine Nachbarin den Mann eine Zeit lang nicht gesehen hatte, machte sie sich Sorgen und verständigte die Polizei. Die Beamten klopfte am Vormittag des Christtages an die Wohnungstür, die von selbst aufsprang und entdeckten in der Folge den Mann.

SN/apa/barbara gindl Eine Nachbarin verständigte die Polizei.