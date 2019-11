Pensionist stirbt bei Wohnungsbrand in Wien-Meidling

Bei einem Wohnungsbrand in der Längenfeldgasse in Wien-Meidling ist am Donnerstagabend ein Pensionist ums Leben gekommen. Vier Nachbarn wurden von der Berufsrettung mit Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Die Feuerwehr löschte die Flammen unter Atemschutz. Die Brandursache war zunächst unklar.

SN/APA (STADT WIEN/FEUERWEHR)/UNBEK Berufsfeuerwehr bekämpfte Flammen unter Atemschutz