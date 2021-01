Pensionistin (67) von Polizei getötet - Zeugen einvernommen

Zeugeneinvernahmen haben bisher das Geschehen vom Dienstag bestätigt, bei dem in Wien-Hietzing eine 67-Jährige durch einen Schuss aus einer Polizeiwaffe getötet worden war. Das sagte Polizeisprecher Daniel Fürst am Mittwoch. Die Pensionistin war mit einem Messer zunächst auf eine Heimhilfe und danach auf die Beamten der Sondereinheit Wega losgegangen. Ort des Geschehens war die Wohnung der Seniorin in der Auhofstraße.

SN/lpd wien Die Frau attackierte die Beamten mit diesem Messer