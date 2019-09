Eine alleinstehende Pensionistin soll am Montagabend von Unbekannten in ihrem Zuhause in Edlitz (Bezirk Neunkirchen) überfallen, brutal misshandelt und getötet worden sein. Das berichten der "Kurier" und "oe24.at" online. Die Polizei bestätigte gegenüber der APA lediglich, dass es einen Vorfall gegeben hat. Aus ermittlungstechnischen Gründen wurden aber keine Details genannt.

Quelle: APA