Pensionistin in NÖ erschlagen - Verdächtige bis 2015 in Haft

Jene 43-Jährige, die verdächtigt wird, eine 64 Jahre alte Pensionistin in Ebergassing (Bezirk Bruck an der Leitha) erschlagen zu haben, war 2009 unter anderem wegen schweren Raubes zu zwölf Jahren Haft verurteilt und im Juli 2015 entlassen worden. Bis 2017 bekam die Frau Bewährungshilfe, bestätigte eine Sprecherin des Landesgerichts Wiener Neustadt am Mittwoch einen Bericht des "Kurier".

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Pensionistin wurde in Ebergassing getötet