Pensionsreifer Räuber fasste in Wien 17 Jahre Haft aus

Kurz vor seinem 70. Geburtstag hat ein Mann im vergangenen Frühjahr in Wien drei bewaffnete Raubüberfälle verübt. Nach erfolgreichen, wenn auch nicht ergiebigen kriminellen Auftritten in einer Trafik und in einem Großmarkt, wo er im April und im Juli knapp dreitausend Euro erbeutet hatte, wurde der Serientäter nach einem Überfall auf eine Postbank-Filiale im August geschnappt. Am Montag wurde der 70-Jährige am Wiener Landesgericht zu 17 Jahren Haft verurteilt.

SN/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH Pensionsreifer Wiener Posträuber als Serientäter verurteilt