Per Bahn ab Wien unter acht Stunden in jede 4. EU-Hauptstadt

Von Wien aus ist jede vierte EU-Hauptstadt binnen acht Stunden mit dem Zug erreichbar, hat die Mobilitätsorganisation VCÖ erhoben, ab Innsbruck sogar jede dritte. Die Bahn sei also nicht nur für den Österreich-Urlaub geeignet. Bereits 2022 seien laut Daten von Statistik Austria von Österreich aus 3,36 Millionen Urlaubsreisen per Zug angetreten worden, so viele wie noch nie und im Vergleich zum Vor-Coronajahr 2019 ein Plus von einem Drittel.

BILD: SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Urlaubsreisen per Zug werden beliebter