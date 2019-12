In St. Anton am Arlberg (Bezirk Landeck) ist am Dienstag im Verwallgebirge zumindest eine Person von einer Lawine verschüttet worden. Laut Polizei wurde sie mittels Taubergung geborgen und reanimiert. Die Identität des Verschütteten war noch unklar. Das Kriseninterventionsteam sei am Unglücksort, da mehrere Personen zur Zeit des Lawinenabgangs an Ort und Stelle gewesen seien.

SN/APA/EXPA/ JOHANN GRODER Lawinenabgang im Verwallgebirge am Arlberg