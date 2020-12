Personalmangel in der Pflege: Regierung bietet finanziellen Anreiz bei Umschulung

Gesundheits- und Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) und die türkise Arbeitsministerin Christine Aschbacher haben Montagmittag Pläne für eine Joboffensive im Pflegewesen vorgestellt. So sollen Arbeitssuchende durch einen Bildungsbonus zur Umschulung bewogen werden. Die Umsetzung der Massentests wiederum lobte Anschober als "pefekt".

Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) betonte bei einer Pressekonferenz am Montag: "Wir spüren die Auswirkungen der Krise enorm auf dem Arbeitsmarkt. Es ist wichtig, dass wir gut vorbereitet sind." 7 Millionen Euro würden für die Corona-Joboffensive investiert werden, um jene zu fördern, die bereit seien, sich umzuschulen. Großer Bedarf gebe es eben im Gesundheits- und Pflegebereich, aber auch im IT-Wesen sowie bei technischen Fachkräften. Durch das Fachkräftestipendium seien über das AMS heuer 37 Prozent mehr ausgebildet und gefördert worden als im Vorjahr.

Umschulung im Pflegebereich: 180 Euro Bildungsbonus für Arbeitssuchende

Mehr als 10.000 Mitarbeiter im Pflegebereich konnten der Ministerin zufolge bereits wieder in Beschäftigung gebracht bzw. ausgebildet werden. Dazu würden jene zählen, die einmal eine Ausbildung in diesem Bereich gemacht haben, aber derzeit nicht tätig seien, oder jene, die sich für den Pflegebereich umschulen möchten. Hierzu werde eine Berufsorientierung angeboten.



Über 7000 neue zusätzliche Ausbildungsplätze in der Pflege stünden laut Aschbacher für diese Offensive bereit, vorwiegend in der Heimhilfe und Pflegeassistenz. "Pflege zuhause soll so lang und gut wie möglich gewährleistet sein", sagte Aschbacher. Auch Programme für Sozialarbeiter und Betreuer werden angeboten. Für interessierte Arbeitssuchende soll ein Bildungsbonus von 180 Euro pro Monat zusätzlich zum Arbeitslosengeld für die Zeit der Ausbildung einen finanziellen Anreiz bieten.



Mehr als 30 Prozent der Pflegekräfte über 50 Jahre alt

Die Pflegereform, die die türkis-grüne Bundesregierng angekündigt hatte und seit Jahrzehnten in Österreich im Gespräch ist, solle laut Gesundheitsminister Anschober nun "ernsthaft" angegangen werden, wie er am Montag sagte. Für die Koordination der Reform solle eine Zielsteuerungskommission verantwortlich sein. "Damit wollen wir schaffen, dass Bund, Länder und Gemeinden gemeinsam an dem Prozess arbeiten." So sollen Verbesserungen im Pflegewesen erzielt werden. Kritik seitens des Rechnungshofes sei etwa, dass regional unterschiedliche Standards vorzufinden seien.

Ein wichtiger Bereich der Reform sei das Personal. "Mehr als 30 Prozent der Pflegekräfte sind über 50 Jahre alt und werden in den nächsten zehn Jahren in Pension gehen", legte Anschober dar. Gerade die steigende Lebenserwartung führe daher künftig zu Personalengpass. "Bis 2030 werden wir nicht weniger als 100.000 neue Mitarbeiterinnen im Pflegebereich brauchen."

Anschober zu Massentests: "Umsetzung war perfekt"

Anschober ging auch auf die aktuelle Corona-Situation ein: "Die Zahl der aktiv Erkrankten sinkt, das ist eine erfreuliche Entwicklung." Bei der Anzahl der Neuinfektionen sei ein deutlicher Rückgang von 19 Prozent in den vergangenen sieben Tagen festzustellen. Der Reproduktionsfaktor liege derzeit bei 0,81 bis 0,82. Anschober wies jedoch auf den Verzögerungseffekt von ein bis zwei Wochen hin, bis sich dieser Rückgang in den Hospitalisierungszahlen niederschlägt - eine Woche später dann auf den Intensivstationen, ein bis zwei Wochen später in der Statistik der Todesfälle.



Von den Massentests, die am Wochenende in vielen Bundesländern stattgefunden haben, zeigte sich der Gesundheitsminister zufrieden. "Die Vorbereitung, Organisation und Umsetzung war perfekt", sagte Anschober und dankte allen Mitwirkenden, den vielen Freiwilligen und Blaulichtorganisationen. "Es zeigt, dass in Österreich zusammengearbeitet wird." 4200 Personen gelten nach dem PCR-Test im Zuge der Massentests als Corona-positiv. "Das sind Menschen die keine Symptome haben. Stellen Sie sich vor, wir hätten diese nicht gefunden. Sie hätten das Virus weiter verbreitet."



Künftig solle die Anzahl der Teilnehmer bei den kommenden Massentests erhöht werden, daran werde derzeit gearbeitet. "Ich wünsche mir eine deutlich höhere Beteiligung", betonte Anschober. Weitere Gratis-Testungen vor Weihnachten, die einzelne Bundesländer angekündigt haben, begrüße er. Welche Berufsgruppen ab Jänner verpflichtet getestet werden sollen und welche Folgen es für jene gibt, die dies ablehnen, werde ebenfalls mit den Sozialpartnern diskutiert.

Quelle: SN