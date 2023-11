Personalpaket für Wiener Spitäler mit Erhöhung von Zulagen

Wien erhöht die Zulagen für die Bediensteten in den Spitälern des Gesundheitsverbunds (WIGEV). Das hat Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) in einer Pressekonferenz mit den zuständigen Mitgliedern der Stadtregierung sowie Vertreterinnen und Vertretern von WIGEV und Gewerkschaft am Freitag angekündigt. Die Maßnahmen sollen ab 2024 wirksam werden, 150 Mio. Euro werden dafür zusätzlich zur Verfügung gestellt.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/HANS KLAUS TECHT Von den erhöhten Zulagen sollen alle Berufsgruppen profitieren