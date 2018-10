Personenzug in NÖ beschossen - Keine Verletzten

Ein Personenzug ist am Freitagabend in Felixdorf im Bezirk Wiener Neustadt-Land beschossen worden. Eine Außenscheibe der Garnitur wurde zertrümmert, die Innenscheibe blieb intakt. Verletzt wurde niemand, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager auf Anfrage. Die Erhebungen liefen am Samstag. Die Ermittler gingen davon aus, dass mit Stahlkugeln einer Steinschleuder geschossen wurde.

SN/APA (Archiv)/HERBERT PFARRHOFER Der Zug wurde leicht beschädigt