Peter Kogler setzt virtuelle Ameise am Otto Wagner Areal aus

Eine besondere Spezies lässt sich ab sofort auf dem Otto Wagner Areal in Wien-Penzing bestaunen: Im Gras vor einem Pavillon am historischen Spitalsgelände hockt eine überdimensionale Ameise. Sie ist mit freiem Auge aber trotzdem nicht erkennbar - nur mittels Smartphone. Denn das seltsame Wesen ist Teil der neuen digitalen Skulpturenschau "Mixed Reality" von Peter Kogler, die zugleich der Auftakt für eine kleine Serie an Kultur-Zwischennutzungsprojekten am Standort ist.

BILD: SN/APA/SKYUNLIMITED/PETER KOGLER Peter Koglers virtuelle Ameise am historischen Spitalsareal