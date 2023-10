Pfahlbauforscher tauchen nach Spuren aus der Bronzezeit

BILD: SN/KURATORIUM PFAHLBAUTEN

Eine sogenannte Zwischenboje (rechts) verhindert, dass die am Ankerstein am Seeboden befestigte Kette wie bei einer herkömmlichen Boje (links) wegen der Wind- und Wellenbewegungen an der Oberfläche am Untergrund einen Krater aushebt und womöglich prähistorische Stätten beschädigt.