Pfandsystem gegen Müll: Österreich muss warten

Der Europäische Rat und das EU-Parlament sind sich einig: In zehn Jahren müssen 90 Prozent der Getränkeflaschen wieder gesammelt werden. In Deutschland gibt es bereits seit 15 Jahren ein funktionierendes Einweg-Pfandsystem. In Österreich lässt man sich noch Zeit.

SN/robert ratzer Dosen und Flaschen unachtsam auf den Boden geworfen: Ein Pfandsystem in Österreich wäre ein Anreiz zur Müllvermeidung.