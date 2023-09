Pferd erschrak und trat zweijähriges Kind - schwer verletzt

Ein Kleinkind wurde am Donnerstag auf einem Reiterhof im Bezirk Klagenfurt-Land durch einen Tritt eines Haflingers schwer verletzt.

Laut Kärntner Polizei hatte sich eine 22-jährige Einheimische am Donnerstag am späten Nachmittag gemeinsam mit ihrer zweijährigen Tochter auf einem Reiterhof im Bezirk Klagenfurt-Land aufgehalten.

Mutter und Tochter befanden sich demnach auf dem Putz-und Anlegeplatz des Hofes - mit mehreren Reiterinnen und deren Pferden. Während der Putztätigkeiten wollte das Kleinkind einen angeleinten Haflinger bürsten. Dabei erschrak das Pferd und trat der Zweijährigen gegen die rechte Oberkörperseite. IDas Kleinkind stürzte und schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf.

Die Zweijährige wurde von einem sofort alarmierten First Responder und dem Team des Rettungshubschraubers C 11 erstversorgt und dann ins Klinikum Klagenfurt geflogen.