Pfingsten ist fast ausgebucht

Die Bevölkerung ist hungrig nach Entspannung und Verwöhnenlassen. Für die verlängerten Wochenenden planen viele einen Frühlingsurlaub. Anders ist die Lage für die Stadthotellerie.

Wirte wie auch Hoteliers sind in Aufbruchsstimmung. Und die Österreicherinnen und Österreicher können es kaum erwarten, sich nach über sechs Monaten Corona-Lockdown in einem Gasthaus oder bei einem Wellnessurlaub verwöhnen zu lassen. Die Ankündigung, dass Tourismusbetriebe am 19. Mai wieder aufsperren, hat zu einem wahren Boom geführt. "Die Nachfrage aus Österreich ist sehr gut", sagt Susanne Kraus-Winkler, Obfrau im Fachverband Hotellerie in der Wirtschaftskammer (WKÖ).

Pfingsten und Fronleichnam sind schon fast ausgebucht. "Österreich wird öffnen, das war ein ...