Pfingstverkehr - 35 Kilometer Stau auf der Tauernautobahn

Die Pfingstreisewelle aus Deutschland ist am Samstag in Österreich voll angelaufen: Der ÖAMTC meldete am frühen Vormittag bereits 35 Kilometer Stau auf der Tauernautobahn (A10). Zwischen dem Autobahngrenzübergang Walserberg auf der Westautobahn (A1) und Werfen auf der A10 brauchten Autofahrer Geduld.

SN/APA/JAKOB GRUBER Kilometerlanger Stau durch den Reiseverkehr