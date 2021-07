Pfizer-Impfung ohne Anmeldung kommende Woche in Wien

In Wien steht die kommende Woche der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer auch ohne Anmeldung zur Verfügung. Montag bis Sonntag von 7.00 bis 19.00 Uhr kann jeder Impfwillige ohne vorherige Registrierung zum Austria Center Vienna (ACV) kommen und seinen ersten Stich mit dem mRNA-Vakzin erhalten. Mitzubringen ist lediglich ein Personalausweis und - wenn vorhanden - eine E-Card, teilte das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Freitag in einer Aussendung mit.

Bis zu 2.000 Dosen täglich extra zur Verfügung