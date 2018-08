Pflegebedürftiger 88-Jähriger starb bei Brand in NÖ

Ein 88-jähriger pflegebedürftiger Mann ist am Donnerstagabend bei einem Brand in seinem Wohnhaus in Nöstach-Hafnerberg (Gemeinde Altenmarkt a.d.Triesting) im Bezirk Baden ums Leben gekommen. Dies teilte das Bezirksfeuerwehrkommando in einer Aussendung mit.

SN/APA (Webpic)/hex Die Hilfe der Feuerwehr kam für den Mann zu spät