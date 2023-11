Pflegeheim insolvent: Burgenland schaltet Justiz ein

Das Land Burgenland hat im Fall der Insolvenz des Pflegeheims "Rosengarten" in Bad Sauerbrunn (Bezirk Mattersburg) eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft Eisenstadt eingebracht. "Die wirtschaftliche Gebarung wirft viele Fragen auf", begründete Soziallandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) den Schritt am Donnerstag in einer Aussendung. Er forderte lückenlose Aufklärung.

BILD: SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Landesrat Schneemann fordert lückenlose Aufklärung