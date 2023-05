Pflegelehre im Nationalrat

Besuch aus dem EU-Parlament empfängt der Nationalrat kommende Woche. Präsidentin Roberta Metsola hält am Donnerstag vor den Abgeordneten eine Rede, die Basis für eine anschließende Debatte ist. An Gesetzen kommen etwa die Pflegelehre und die Ausweitung des Pflege-Angehörigenbonus auf Personen, die nicht im selben Haushalt wie die zu pflegende Person leben. Das Energieeffizienzgesetz droht an der Zwei-Drittel-Blockade der SPÖ zu scheitern.

BILD: SN/APA/ROBERT JAEGER/ROBERT JAEGER Augen werden auf SPÖ gerichtet sein