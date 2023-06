Pflegen mit Hilfe von Robotern?

Wie das drängende Problem mit der Altenpflege lösen? Ganz andere Vorschläge kommen vom renommierten Pflegewissenschaftler Jürgen Osterbrink.

Jürgen Osterbrink, Dekan des Instituts für Pflegewissenschaft an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität.

Eine Milliarde Euro kostet die Umsetzung des ersten Teils der Pflegereform. Für Jürgen Osterbrink, Dekan des Instituts für Pflegewissenschaft an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität, ist es eine Geldverbrennungsmaschine. Denn der Reform fehle der Weitblick. Sein Urteil: "Die Politik greift auf Lösungen aus der Vergangenheit zurück, um Zukunftsprobleme zu lösen."

Pflege gerät immer dann in den Fokus, wenn ein Missstand in einem Pflegeheim oder Krankenhaus aufgedeckt wird. Sind diese Zeiten durch die Pflegereform bald vorbei? Jürgen Osterbrink: Was wir ...