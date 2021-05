Pflichttests für den Arbeitsplatz sind noch nicht fix

Dafür ist eine eigene Verordnung des Gesundheitsministers notwendig, viele Details sind noch nicht geklärt.

An den Arbeitsplatz nur noch mit einem negativen Coronatest. Der Gesundheitsausschuss des österreichischen Parlaments hat dies am Montag beschlossen. Ob diese Maßnahme aber auch wirklich umgesetzt wird, steht noch nicht fest. Dafür ist eine eigene Verordnung notwendig, in der die Details exakt geregelt sind.

Im Gesundheitsministerium ist man sich nicht sicher, ob es eine solche Verordnung auch wirklich braucht. Grund dafür: Bei den Öffnungsschritten am 19. Mai sind ja etwa bei dem Besuch in der Gastronomie negative Coronatests ...