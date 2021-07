Photovoltaik-Geld bringt Treue

Vor allem Lebensmittelproduzenten erzielen bei Crowdfunding-Projekten einen doppelten Nutzen. Denn die Rückzahlung der investierten Gelder stärkt die Kundenbindung.

Ob Weingüter wie der Demeter-Betrieb Wimmer-Czerny in Fels am Wagram oder das Weingut Michael Auer in Höflein (beide Niederösterreich), die Trumer Brauerei in Obertrum, der Christkindlwirt in Steyr oder der Landwirtschaftsbetrieb Hackl in Atzelsdorf im Weinviertel, der Truthähne mästet und Marillen verarbeitet: Bei größeren und kleineren Lebensmittelbetrieben wurde bereits eine Reihe von Projekten umgesetzt, die die Erzeugung von Sonnenstrom mit der Verbesserung der Kundenbindung verknüpfen. Auf die Abwicklung solcher Vorhaben hat sich zum Beispiel die Firma Collective Energy in Wien ...