"Pickerl"-Abgasmessung für Hofer aus der "Steinzeit"

Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) hält an seinem Vorhaben fest, künftig bei neueren Fahrzeugen bei der Paragraf-57a-"Pickerl"-Überprüfung auf die sogenannte Endrohrmessung zu verzichten. Diese Methode liefere "keine relevanten Daten", waren sich Hofer, ÖAMTC und ARBÖ am Mittwoch einig. "Die Endrohrmessung ist Steinzeit", erklärte Hofer. In Zukunft soll auf Computer-Analysen gesetzt werden.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Hofer ist gegen Endrohrmessung