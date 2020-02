Der "Windsor-Winzer" Willi Opitz hat zum EU-Abschied der Briten einen Dessertwein gekeltert. Die erste Flasche geht an die Downing Street No. 10, die zweite an die Royals.

Während die britischen EU-Abgeordneten am 31. Jänner ihren Platz im Brüssler EU-Parlament räumten, herrschte auch im 1200 Kilometer entfernten Illmitz am Neusiedler See wehmütige Betriebsamkeit. Da hat man Syrah-Trauben in Rebsaft verwandelt, die zuvor acht Monate auf Schilf gebettet wurden. ...