Beim Absturz eines Kleinflugzeuges in Pinkafeld ist am Sonntagvormittag der Pilot ums Leben gekommen. Das Segelflugzeug sei nach dem Start auf dem Flugplatz in ein Feld gestürzt., teilte die Landespolizeidirektion Burgenland mit. Die Polizei nahm Ermittlungen auf. Der Pilot war alleine an Bord des Fluggeräts.

Quelle: APA