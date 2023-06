Pilot von Schleppflieger bei Absturz in Osttirol getötet

Ein einmotoriges Flugzeug ist am Osttiroler Flugplatz Nikolsdorf am Sonntag abgestürzt und der 43-jährige Pilot dabei ums Leben gekommen. Der Flieger wollte offenbar ein Segelflugzeug mit zwei Insassen an Bord mit einem Seil in die Höhe schleppen und soll kurz nach dem Start in sehr niedriger Höhe ins Pendeln geraten sein. Gleichzeitig öffnete sich die Haube, wodurch das Segelflugzeug in die Höhe schnellte, das Schleppflugzeug nach vorne kippte und auf eine Wiese abstürzte.

BILD: SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHA Die Absturzstelle