Pkw blieb auf gesperrter A23-Ausfahrt auf Mauer hängen

Ein wohl unaufmerksamer 76-jähriger Lenker hat am Montag auf der Wiener Südost-Tangente (A23) mit seinem PS-starken Wagen die falsche Ausfahrt genommen und einen Unfall gebaut. Er verließ die Autobahn in den gesperrten Bereich der Baustelle der abgerissenen Ausfahrt Simmering. Dort durchbrach das Auto laut Feuerwehr zwei Zäune, stürzte mit der Front über eine Befestigungsmauer in ein tiefer gelegenes Grundstück und blieb auf der Mauer hängen. Der Mann wurde leicht verletzt.

SN/APA/STADT WIEN | FEUERWEHR/UNBEK SUV gegen Zaun ergab aufwendigen Feuerwehreinsatz