Pkw blieb wegen Fliege in Entwässerungsschacht stecken

Eine 59-jährige Pkw-Lenkerin ist am Ostersonntag auf der Unterinntalstraße in Angerberg (Bezirk Kufstein) über den Fahrbahnrand hinausgeraten, als sie gerade versuchte, eine Fliege über das Fenster aus dem Wagen zu vertreiben. Dann geriet das Auto laut Polizei in einen Entwässerungsschacht und blieb dort stecken. Die Einheimische sowie ihre 93-jährige Beifahrerin wurden schließlich verletzt in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.