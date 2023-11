Pkw prallte gegen Dampf-Museumsbahn: ein Verletzter

In der Weststeiermark ist am Samstag ein Pkw gegen die Dampflok der Museumsbahn Stainzer Flascherlzug geprallt, dabei wurde der Pkw-Lenker verletzt, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Das Auto wurde durch den Aufprall auf dem unbeschrankten Bahnübergang in Graschuh bei Stainz in eine Wiese geschleudert, der Lenker eingeklemmt. Die Bergung erfolgte durch die Wehren Stallhof, Stainz, Rossegg und Rassach mit hydraulischem Rettungsgerät. Die Person wurde ins Spital gebracht.

BILD: SN/FF STAINZ Pkw-Lenker prallte gegen Museumsbahn Stainzer Flascherlzug