Pkw fliegt mehrere Meter durch die Luft und landet fast im Mondsee

Ein 74-jähriger Pkw-Lenker ist Freitagabend bei einem Unfall mit seinem Wagen in St. Lorenz am Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) mehrere Meter durch die Luft geflogen und fast im Mondsee gelandet. Der Fahrer wurde laut OÖ Polizei verletzt in das Spital geflogen. Das Auto ist nur wenige Meter bei mehreren auf einem Parkplatz sitzenden Personen vorbeigeflogen, die unverletzt blieben.

SN/APA (Archiv/Gindl)/BARBARA GINDL Ein 74-jähriger Pkw-Lenker hatte in Oberösterreich großes Glück (Symbolbild).