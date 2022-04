Pkw fuhr in Wien in Auslage: Vier Insassen stellten sich

Die Wiener Polizei hat vier von fünf Insassen jenes Pkw gefasst, der am Mittwoch in Favoriten in die Auslage eines Bekleidungsgeschäftes gefahren ist. Diese hatten nach dem Unfall die Flucht ergriffen, nur eine Person, eine 16-Jährige kehrte zurück. Drei andere Mitfahrer, darunter der mutmaßliche Lenker, stellten sich später, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Eine Frau und ein Mädchen wurden verletzt - die Frau liegt auf der Intensivstation, ihr Zustand ist "stabil".

SN/APA/BERUFSRETTUNG WIEN/UNBEKANNT Pkw demolierte das Geschäft