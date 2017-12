Pkw in NÖ auf Gleise gestürzt und von Personenzug gerammt

In Fels am Wagram (Bezirk Tulln) ist am Dienstag kurz nach Mitternacht ein Pkw auf die Bahngleise gestürzt und von einem Personenzug gerammt worden. Die beiden Insassen hatten sich zuvor aus dem Auto gerettet, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando. Der Pkw wurde völlig zertrümmert. Bei dem Unfall wurde ein Oberleitungsmast mitgerissen.

Der Zug kam laut Feuerwehr nach etwa 300 Metern zum Stehen und wurde ebenfalls beschädigt. Die Fahrgäste blieben unverletzt. Im Abschnitt Hadersdorf am Kamp - Fels am Wagram bestand laut ÖBB-Website bis voraussichtlich Dienstagnachmittag ein Schienenersatzverkehr. Der Feuerwehreinsatz an der Unfallstelle dauerte etwa drei Stunden. Die Helfer bargen nicht nur das Auto, sondern assistierten auch bei der Entfernung des zerstörten Oberleitungsmasts. (APA)