Pkw krachte im Bezirk Mödling gegen Baum - Vier Verletzte

Ein Verkehrsunfall in Guntramsdorf (Bezirk Mödling) hat in der Nacht auf Donnerstag nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Laxenburg vier Verletzte gefordert. Ein Pkw war in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Wagen blieb letztlich in einem Graben liegen. Mehr als 50 Feuerwehrleute waren rund zwei Stunden lang mit den Rettungs- und Aufräumarbeiten beschäftigt.

SN/APA/PRESSETEAM FF LAXENBURG/UNBE Einsatzkräfte waren stundenlang beschäftigt