Pkw landet in Wiener Baugrube

Eine Frau hat ihren Pkw am Mittwochnachmittag in eine etwa 1,8 Meter tiefe Baugrube in Wien-Ottakring gelenkt. Laut Berufsfeuerwehr landete das Kfz auf der Fahrerseite, die Lenkerin konnte sich selbst befreien und blieb glücklicherweise unverletzt.

SN/APA/STADT WIEN/FEUERWEHR/STADT W Lenkerin übersah Baugrube