Pkw-Lenker (18) bei Zusammenstoß mit Bus schwer verletzt

Ein 18-jähriger Pkw-Lenker ist in der Nacht auf Samstag bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Bus in Altach (Bez. Feldkirch) schwer verletzt worden. Laut Polizei geriet der junge Mann vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Er wurde im Auto eingeklemmt und musste mit einer Bergeschere befreit werden.

SN/APA (Webpic)/hex Der junge Vorarlberger wurde ins Spital nach Feldkirch gebracht