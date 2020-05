Pkw-Lenker bei Frontalcrash im Bezirk Bruck/Leitha getötet

Bei einem Frontalcrash mit einem Lkw ist am Mittwoch ein 40-jähriger Pkw-Lenker in Moosbrunn (Bezirk Bruck an der Leitha) auf der L150 getötet worden. Der bulgarische Staatsbürger kam nach Angaben eines Polizeisprechers aus unbekannten Gründen in die Gegenfahrbahn und prallte gegen den entgegenkommenden Lastwagen. Er verstarb noch an Ort und Stelle

SN/APA/JAKOB GRUBER Für das Unfallopfer kam jede Hilfe zu spät