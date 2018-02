Pkw-Lenker bei Kollision mit Zug verletzt

Bei einer Kollision zwischen einem Auto und einem Zug ist am Freitag in der obersteirischen Gemeinde Öblarn der Lenker des Pkws schwer verletzt worden. Entgegen ersten Meldungen der Feuerwehr erlitt der 33-Jährige eine Rippenfraktur und wurde laut Polizei mit dem Rettungshubschraubers Christophorus 14 in das Krankenhaus Schladming geflogen.

SN/APA (BFV LIEZEN)/SCHLÜSSLMAYR Kollision von Pkw und Zug in der Gemeinde Öblarn