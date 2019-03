Pkw-Lenker erlitt Herzinfarkt auf Tiroler Inntalautobahn

Ein 75-Jähriger Pkw-Lenker hat am Mittwoch auf der Inntalautobahn (A12) bei Tulfes (Bezirk Innsbruck-Land) während der Fahrt einen Herzinfarkt erlitten. Wie die Polizei berichtete, touchierte der Mann zunächst die rechte Leitschiene, fuhr dann über die gesamte Fahrbahn und prallte gegen eine Betonleitwand. Der Mann verstarb in der Innsbrucker Klinik vermutlich an den Folgen des Herzinfarkts.

SN/APA (Archiv/dpa)/Stephan Jansen Der Tiroler musste vom Notarzt reanimiert werden