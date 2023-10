Pkw-Lenker kollidierte in Liezen mit Linienbus

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Linienbus ist es Samstagabend auf der Ennstal Straße (B320) im obersteirischen Bezirk Liezen gekommen. Der Autofahrer, der in Richtung Gröbming unterwegs war, kam auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte mit dem entgegenkommenden Bus. Dabei wurden drei der zehn Fahrgäste des Linienbusses sowie der 48-jährige Pkw-Lenker unbestimmten Grades verletzt, teilte die Polizei am Sonntag in einer Aussendung mit.

BILD: SN/APA/BFV LIEZEN / SCHLÜSSLMAYR/BF Bei dem Unfall wurden mehrere Menschen verletzt