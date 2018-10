Pkw-Lenker stürzte in Tirol mit Fahrzeug ab

Ein 70-jähriger Pkw-Lenker ist am Mittwoch in Hopfgarten in Tirol (Bezirk Kitzbühel) über eine steil abfallende Wiese abgestürzt und hat dabei tödliche Verletzungen erlitten. Wie die Polizei berichtete, hatte sich der Wagen mehrmals überschlagen, wodurch der Lenker aus dem Fahrzeug geschleudert wurde.

Der 70-Jährige war gegen 16.45 Uhr im Bereich Katzenberg bergwärts unterwegs und wollte im freien Gelände zu einem Hochstand fahren. Beim Überqueren der sogenannten Waldhofwiese, die zu diesem Zeitpunkt nass vom Regen war, kam das Auto ins Rutschen. Nachdem der Wagen rund 250 Meter abgerutscht war, geriet er in steil abfallendes Gelände und stürzte in der Folge ab. Quelle: APA