Pkw-Lenkerin bei Kollision mit Lkw in Südsteiermark getötet

Eine Pkw-Lenkerin ist am Montagnachmittag bei einem Zusammenstoß in der südsteirischen Gemeinde Hengsberg (Bezirk Leibnitz) mit einem Lastkraftwagen getötet worden. Der Lkw-Fahrer wurde bei der Kollision leicht verletzt und ins LKH Deutschlandsberg gebracht. Zur Unfallursache gab es von der Landespolizeidirektion am frühen Abend noch keine Angaben.

Zu dem Zusammenstoß war es gegen 13.00 Uhr auf der L601 bei Schrötten zwischen Leitersdorf und Matzelsdorf gekommen. Zur Identität der Unfallopfer wurde vorerst nichts mitgeteilt. Anzeige Quelle: APA