Pkw-Lenkerin stürzte rund 35 Meter über Steilhang ab

Eine 74-jährige Pkw-Lenkerin ist am Samstagnachmittag in St. Gallenkirch in Vorarlberg (Bezirk Bludenz) mit ihrem Wagen rund 35 Meter über einen Steilhang abgestürzt und hat sich dabei Verletzungen zugezogen. Im unteren Teil des Hanges blieb das Fahrzeug schließlich an einem Baum hängen, berichtete die Polizei.

Die 74-Jährige war gegen 17.00 Uhr auf der L188 in Richtung Partenen unterwegs, als sie aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam. Sie fuhr zuerst mehrere Meter eine Böschung hinab und stürzte dann über den Steilhang ab. Am Pkw entstand Totalschaden. Quelle: APA