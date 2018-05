Pkw prallt gegen Bus im Bezirk Baden: Ein Todesopfer

Eine Frontalkollision zwischen einem Pkw und einem Bus hat am Mittwoch auf der LB18 in Hirtenberg (Bezirk Baden) nach Feuerwehrangaben ein Todesopfer und mehrere Verletzte gefordert. Der Autolenker wurde eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit, Reanimationsversuche blieben jedoch erfolglos. Im Autobus wurden mehrere Personen verletzt, einige wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert.

SN/APA (ARCHIV)/FÜHRER Der Autolenker verstarb bei dem Zusammenprall